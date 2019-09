Llanto desconsolado de Yanina Latorre al recordar el affaire de Diego Latorre

La polémica que se generó al descubrirse el affaire entre Natacha Jaitt y Diego Latorre (con audios, chats y videos que graficaron la infidelidad) resultó en una escándalos sexual y mediático que tuvo repercusiones de todo tipo, desde judiciales hasta matrimonial, con Yanina Latorre también como protagonista.

el ex futbolista de Boca estuvo en Pampita Online el lunes 23, junto a su hija Lola, y se quebró al recordar todo lo sucedido, y aseguró que de todo lo que se dijo "el ochenta por ciento fue calumnia".

Este martes, la panelista revivió una entrevista que el ex jugador dio en Pampita Online junto a su hija Lola, quien terminó llorando en el vivo. "Me emociona. Me retrotrae al momento. No sé cómo aguanté", expresó la panelista, y agregó: "Lo que nos pasó a nosotros le pasa a cualquier familia, pero yo lo afronté. A Pampita le ha pasado y ella se ha enojado. A mí no me molesta que ella se lo pregunte a Lola. Las cosas tienen que salir. Uno tiene que ser adulto y maduro", dijo entre lágrimas.

"Me gusta que la familia valore lo que hice. Siento que no me di el tiempo de sufrir. Yo tenía que aguantarlo a Diego, tenía que aguantar a Dieguito y a Lola. Ahora no sé cómo aguanté", expresó visiblemente emocionada, y revelando que su marido tiene ganas de salir a hablar, pero que ella lo contiene: "Diego está cansado y yo lo estoy frenando para hablar".

"Había más gente involucrada más allá de Natacha. Había periodistas. Hubo otra gente como Jorge Rial que no se portó bien", completó Yanina en el ciclo de El Trece.

Fuente: Exitoina