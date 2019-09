Ailén Bechara eliminó esta semana a la actriz Leticia Brédice en una sorpresiva definición del Súper Bailando 2019 que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla del Trece.

Como en cada gala de eliminación, la participante que se va del programa recibe un imponente ramo de flores. Lo cierto es que Leticia rechazó las flores y todos creyeron que estaba furiosa por irse del certamen.

Sin embargo, Brédice aclaró el tema en charla con la web de Radio Mitre: "Para nada estoy furiosa porque me voy a filmar a Italia (actuará en la película sobre Diego Maradona). A mi lo que me pasó es que la flor cortada no me gusta. Yo había tenido reunión con Hoppe y el Chato y una de las cosas que les dije como algo que me pasan es que cuando me dan flores quedó antipática porque no me gustan".

"Ellos no se acordaron de eso, yo se las podría haber dado a Bertona (su partenaire) pero la verdad es que no me gusta la flor cortada”, agregó la artista.

En ese sentido, sentenció: “La flor me gusta en su lugar. Ver como crece, en su aroma, en sus formas. Entiendo que debe haber quedado antipático porque hasta mi hermana me lo dijo. Me parece que cortar una flor es un desprecio. Tiene que ver con una manía mía”.

Por otro lado, semanas atrás, Cae había revelado que no se sentía del todo cómodo con sus compañeras. "Son dos contra uno, pero no está mal. Es por afinidad. Ailén es una piba genial, que no es bailarina como yo. Apelo a que ella tiene experiencia en esto. Mis incomodidades tienen que ver con ser nuevo en el certamen y no sé, por ejemplo, cómo la tengo que agarrar", había dicho el músico.

Sin embargo, el jueves Ángel de Brito sorprendió al contar en Los Ángeles de la mañana que Cae había decidido renunciar al programa por una gira con la obra Madagascar: "Cae abandonó a Ailén. El problema es una gira que tiene con Madagascar por América Latina".

Además, el periodista detalló que la producción está pensando en poner un bailarín profesional para que acompañe a Ailén.

A través de su cuenta en Twitter, Cae ya promociona sus próximos shows: "Confirmada la tremenda gira Latam 2019/2020 de Madagascar por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay ¡y más!".

Confirmada la tremenda gira Latam 2019/2020 de Madagascar @DWAnimation Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay y más! pic.twitter.com/HE8oP22poB — CAE (@CaeRocklover) September 12, 2019

Fuentes: Primicias Ya y Diario Show