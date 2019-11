Mon Laferte, la artista chilena con mayor proyección internacinal, aprovechó la alfombra roja de la vigésima edición de los Latin Grammys para protestar por la terrible violencia y represión que vive su país.

En plena alfombra roja, la cantante se quitó su saco para descubrir sus pechos y mostrar la leyenda que había escrito en ellos. "En Chile, violan, torturan y matan". Además, Mon portó pañuelo verde, en apoyo a la lucha de las mujeres por la legalización del aborto.

La protesta de Mon Laferte en los Grammy Latinos

Laferte se llevó el galardón al Mejor álbum de música alternativa por Norma, y aprovechó su discurso e agradecimiento para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en su país.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó la cantante al recibir el premio a Mejor disco de música alternativa por Norma.

Días atrás, Mon Laferte llamó dictador al presidente chileno Sebastián Piñera por su decisión de declarar estado de emergencia y toque de queda.

Con un saldo de 15 muertos y decenas de heridos, las protestas en Chile han generado repercusión en el mundo. Desde entonces, millones de chilenos se manifestaron en las calles contra el gobierno, al tiempo que denunciaron extrema violencia de las fuerzas armadas, afirmando que ciudadanos han sido torturados, violados y asesinados.