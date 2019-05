Las Trillizas de Oro confesaron de cuál de ellas se enamoró Julio Iglesias

A comienzos de los '80, las Trillizas de Oro saltaron a la fama como coristas del legendario cantante español Julio Iglesias . María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández Rousse se enteraron hace unos años de un secreto que el intérprete había mantenido bajo llaves.

Este sábado, en el programa Podemos Hablar, las hermanas hablaron de la especial predilección de Julio hacia una de ellas, de quien habría estado enamorado.

Las trillizas comenzaron a trabajar con el cantante español cuando ellas tenían entre 16 y 17 años. "Julio nos llama y cantamos con él en el coro, cantamos un año y medio con él. No apuntaba a ninguna de las tres, pero las cosas van cambiando cuando vas conociendo a las personas", señaló María Laura.

"Era muy grande para nosotras", recordaron las hermanas, en alusión a que Iglesias con 36 años, las doblaba en edad. Y María Laura enfatizó: "En el escenario, yo le daba una rosa, él me la tiraba a mí... Era como un enamoramiento, no un levante, porque él no lo podía hacer, y la edad en esa época era una gran diferencia".

"¿Pero tuviste una historia con Julio?", retrucó Andy. "No, nada", respondió la trilliza, a la ve que aclaró que Iglesias siempre fue muy respetuoso.