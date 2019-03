El actor Gastón Soffritti y la modelo Stefanía Roitman comenzaron su amor hace un año. Los actores se conocieron durante el rodaje de la tira juvenil "Simona", que se emitió en El Trece.

Desde aquel "flechazo", los tortolitos se muestran súper enamorados en las redes sociales y son una de las parejas "favoritas" del mundo digital.

Lejos de tener pudor, la pareja protagonizó una sensual e infartante producción de fotos y se refirieron a su amor.

"Hablamos fue de cómo tener una relación súper free”, contó la modelo.

"Al principio pensamos en tener una relación abierta, pero nos duró un mes”, continuó el actor. Y Stefanía reveló entre risas: “Nos dijimos ‘hacé lo que quieras, yo hago lo que quiero… somos amigos con derechos’. Y en un momento nos dimos cuenta: ‘Creo que nos estamos viendo tres veces por semana, no me están dando los cálculos”.

Luego el periodista le preguntó por si explorarían el poliamor. “Hoy en día no. Ahora no lo veo necesario. Pero no creo en la monogamia como formato natural. Soy consciente de que en un futuro la monogamia no será ‘la’ opción, sino una de tantas. Quien te diga que en 15 o 20 años no le pasó nada con otra persona, miente”, explicó Gastón.

Stefanía, por su parte, sostuvo: “No sé. Hoy no. Porque no tiene que ver con la esencia. No me sentiría cómoda. Pero el día de mañana, en una pareja de más años, con otra cabeza, en un mundo distinto… No sé, lo pensaría. No me cierro”.