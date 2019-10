Las polémicas declaraciones de Mariana Genesio: "Quiero ser madre pero no con mi marido"

"Perdón si me emociono pero soñé con este momento toda mi vida", escribió Mariana Genesio en su cuenta de Instagram y compartió la portada de la última edición de la Revista Gente.

En la nota, habla de su presente como actriz, de su matrimonio y, también de la maternidad. Cuando le preguntaron si le gustaría ser madre, contestó: "Quiero ser madre pero no con mi marido. Lo tendría con un/a amigo/a porque siento que no podría compartir a mi hombre con un hijo. La pasión se destruye y en definitiva sé que la familia es una trampa social".

Mariana contó que su relación con Nicolás Giacobone la salvó de incursionar en la prostitución.

"Había tomado la decisión de probar la prostitución, porque ya no tenía ni para comer. Era algo en lo que no quería caer, pero decidí subirme a una página donde se ofrecen para tener sexo. Un amigo me prestó unteléfono para trabajar… Esa noche lloré un montón. Al otro día ya empezaba, pero los milagros existen", relató.

Mariana y Nicolás se conocieron una noche en La Giralda, en 2009. "Estaba tomando un café y leyendo un libro de Agatha Christie, hecha un loco y sin maquillaje. A los pocos días yo ya no tenía más plata para alquilar y me tenía que volver a Córdoba. Entonces me respondió: ‘Venite a casa unos días y vemos qué pasa’. Ese mismo día agarré todas las cosas, me instalé en su departamento y desde ese momento nunca más nos separamos", contó.