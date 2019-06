Gisela Barreto siempre queda en el ojo de la tormenta cada vez que realiza una entrevista. En esta oportunidad, la actriz y conductora respondió un cuestionario hot muy picante.

En una charla con El show del espectáculo, ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá, Barreto confesó: "Hace más de un año que no tengo sexo".

Las declaraciones de Gisela:

-Tenía fantasías con Altavista, con quien fue mi esposo. Me gustaba Tom Cruise. Mujeres no, me gustan los varoncitos.

-Tuve sexo con mi exesposo en los bosques de Pinamar. Mi fantasía pasa por tener un hombre bueno al lado, es más excitante, sincero, que vos lo mirás y te enamorás cada día. Me despierta todo un hombre así.

-No me gustó nada la primera vez.

-El tamaño no importa, es una mentira. La virilidad de un hombre no pasa por tener un péndulo colgando. Es hombre porque es bueno, te protege, sincero. El tamaño no importa no pasa por ahí. La sexualidad pasa por otro lado.

-Nunca me hicieron propuestas indecentes. Mi mamá me decía que me haga respetar como mujer y profesional. No hay que tener miedo de cortarle rostro a la gente así.

-Los juguetes sexuales no motivan. Es persona a persona.

-Me gusta arriba y abajo, da igual.

-Depende la pareja me gusta la palabra chancha.

-Autosatisfacción: pan con pan comida de zonzo, paso.

-Tríos: el hombre y la mujer, juntos. Sólo dos. Ningún tercero. El amor es 'te quiero' para mí. No se comparte. El poliamor es depende de cada uno, cada uno en su vida hace lo que quiere.

-Sexo oral: depende de la pareja.

-Lugar preferido: el que la pareja quiera.

-Mayor tiempo sin sexo: estuve mucho tiempo sin tener sexo. La castidad es buena, no es mala. El amor va más allá del sexo carnal.

-Récord sexual: no recuerdo.

-Disfraces: ahora no, antes sí.

-Películas porno: nunca miré, ni de pendex. Nada.

-De 1 a 10 importancia del sexo: antes de mi conversión y después de mi conversión cambié. Antes era mucha. Y ahora, nada de importancia. Estoy corazonada, almada. No me da la necesidad de tener sexo, la líbido me pasa por otro lado. Me cambió la forma de pensar, de sentir.

-Hace más de un año que no tengo sexo, un año y medio. Desde que soy católica de verdad, y no a la carta, uno de los mandamientos dice que si no estás casada, no podés tener relación sexual. No me voy a volver monja, si algún aparece un hombre, me puede casar, fantástico.

-Tanga o culote: tanga, a full.

-Gritona o calladita: depende...¡las dos!

Fuente: Diario Show