Lali Espósito: "Yo salí con un chico lindo, pero bruto"

Esta semana, Lali Espósito presentó el polémico tema que grabó con Thalía, Lindo, pero bruto. En primer lugar, lanzaron el videoclip en diversas plataformas. Y luego, ambas fueron entrevistas en el exitoso programa Despierta América, que se emite por Univisión.

Durante la charla, les consultaron a ambas si alguna vez habían salido con un hombre "lindo, pero bruto", en referencia al título de la canción. La primera en responder fue la intérprete mexicana: "Esa pregunta no se pregunta, cariño". Mientras que Lali confesó: "Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!". Luego, Thalía agregó: "La lista es así de larga".

"Te casaste con un lindo e inteligente", le dijo la conductora con respecto a su relación con el exitoso empresario de la industria musical, Tommy Mottola. La cantante de Piel Morena respondió: "Me saqué la lotería y él también se la súper sacó... la lotería. Y creo que Lali también".

"Tengo a mi novio que es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte", remarcó Espósito sobre Santiago Mocorrea, el productor musical con el que está en pareja desde hace un tiempo.

Al ser consultado sobre el tema, Mariano Martínez dio a entender que no había escuchado la canción: “No sé si ponerme contento, agradecer o llorar”, mencionó a Los ángeles de la mañana.

“Es un tema para bailar, calculo que es un tema buena onda, no me lo dedicó, fue algo de los fans, no puedo hacer nada más que reírme. Si no me lo dedicó, es una cosa de los chicos, fue en las redes sociales”, minimizó el actor.

