Lali Espósito tuvo que salir a aclarar el mensaje sobre su retiro

"Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja", indicó la cantante en las redes sociales generando preocupación entre sus seguidores.

Bueno....me retiro amorosos míos!!! Quiero agradecerles el aguante incondicional hace tantos años y con cada cosa que emprendo! Se que están ansiosos por escuchar mi nueva música y YO TAMBIÉN!!!..los mal acostumbre sacando tres discos sin stop jaja pero... — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

"...Hay momentos diferentes,nuevos.Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto!", amplió la artista.

...hay momentos diferentes,nuevos.Y este es uno! De reencontrarse y seguir buscando la originalidad y crecer. Siempre buscando representarme y representar a mi país! Este 2019 me esta enseñando tanto! ️ — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Ver esta publicación en Instagram La Lali Una publicación compartida por LALI (@lalioficial) el 5 de Ago de 2019 a las 12:41 PDT

Lo cierto es que ante el revuelo, Lali aclaró a qué se debieron esos mensajes y que seguirá su carrera musical.

"Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........ jajajjaa me reí 30 minutos", indicó sobre aquel mensaje.

Ayer puse Desp de estar un rato compartiendo recuerdos con mis seguidores “chau. Me retiro” y hoy hay medios llamando a mi jefa de comunicación preguntando PORQ ME RETIRO DE LA MÚSICA........ jajajjaa me reí 30 minutos — Lali (@lalioficial) August 7, 2019

Y agregó con humor: "Es cierto que estaba reflexionando y compartiendo pensamientos...pero el “Me retiro” era Me voy a poner la milanesa al horno Hasta mañana....".