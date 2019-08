Lali Espósito subió una foto infartante y la acusaron de "apropiación cultural"

Lali Espósito generó revuelo publicando una foto en bikini con un llamativo look afroamericano. Entre las repercusiones, llamó la atención un extenso comentario crítico de una seguidora.

"Si bien el pelo te queda divino, a muchas personas negras con afro natural, que sufren el racismo todos los días, les ofende o incomoda que nosotres la gente blanca use sus peinados típicos de su estilo de cabello", comenta al inicio.

"Les parece injusto que las personas blancas se apropien de elementos de su cultura sin sufrir el racismo que elles sufren a diario", continuó.

"Este concepto se llama apropiación cultural y yo la verdad tengo sentimientos encontrados al respecto, y no soy tampoco la más informada para explicarlo. Pero personalmente pienso que si hay todo un grupo de personas que sufren opresión pidiéndonos por favor que no lo hagamos porque les ofende, entonces deberíamos no hacerlo", sentenció la usuaria en el comentario.