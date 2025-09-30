La tradición de los kioscos estudiantiles de Maipú cumplió 40 años y así lo vivieron los maipucinos

Cada año, los estudiantes del nivel secundario del departamento de Maipú esperan con ansias la llegada de septiembre para festejar a lo grande su semana. Particularmente, desde el municipio otorgan la oportunidad a los jóvenes de cuarto y quinto año del colegio secundario para participar en unos kioscos muy especiales que se instalan en la plaza 12 de febrero, una tradición que este 2025 cumplió 40 años.

Hamburguesas, panchos, conos de papas, licuados y muchos juegos fueron el centro de atención de todo el departamento y alrededores en el último fin de semana de septiembre por el gran festejo de los estudiantes maipucinos. Este año, este festejo cumplió 40 años de puro disfrute, corazón y tradición, por lo que no pasó desapercibido para ningún ciudadano mendocino.

Desde MDZ, se entrevistó a tres generaciones diferentes de maipucinos que tuvieron la oportunidad de formar parte de los kioscos estudiantiles para demostrar cómo, a pesar de los cambios generacionales, una gran tradición une a todos aquellos que se eduquen en el departamento y, en el último año, tengan la oportunidad de elegir un muñeco gigante para construir y un kiosco con la mejor oferta gastronómica para reunir dinero para la promoción.

Kioscos de Maipú 40 años Uno de los tantos muñecos ubicados en la plaza departamental.

Promoción 1986: los primeros pasos de una tradición

¿Qué era lo más popular que vendían en tu época?

Era el pancho con salchichas, el tradicional panchito, hasta la fecha vigente como sucede ahora

¿Qué sentís al ver que la tradición de los kioscos se mantiene viva después de tantos años?

Me pone muy contento porque en esa época no pensábamos que iba a transcender 40 años a la fecha, así que muy contento.

Kioscos estudiantiles de Maipú: entrevistas con generaciones

Si pudieras darle un consejo a los chicos de ahora que están armando su kiosco, ¿cuál sería?

Que disfruten, que no empañen esto tan lindo, que es un recuerdo que le va a quedar para toda la vida. Que sea en paz y cuidándose entre ellos

Promoción 2012: un festejo diferente...

¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaron para su kiosco y cómo lo resolvieron?

Nosotros estábamos en la promoción que empezaba de vuelta de los kioscos porque hubo un tiempo que lo pausaron, entonces el primer desafío que tuvimos fue rehacer los kioscos con un tamaño mínimo de más o menos un metro. Lo resolvimos de una manera más ambientalista, hicimos un muñeco ambiental.

Testimonio kioscos de Maipú 40 años Milagros Lostes - MDZ

¿Qué innovaciones o locuras hicieron para destacar entre los demás kioscos?

Recuerdo el segundo año fue más locura cuando empezaron a traer los kioscos de un metro y cincuenta centímetros y empezamos a ver cómo los uníamos. Empezamos con una estructura de lo que son los rellenos de colchones y fierros que fuimos incrustándole...

¿Qué significó para vos el kiosco más allá de la recaudación de fondos?

En ese momento nos unió mucho como curso, la verdad es que estábamos bastante separados y en ese momento nos unió. Al ser el último año, la pasamos excelente.

Promoción 2025: estudiantes en la era más tecnológica

¿Cómo influyeron las redes sociales en la organización y promoción de su kiosco?

Cada uno proponía la imagen de un muñeco y la mandaba a un grupo de Whatsapp, ahí a través de encuestas ibamos eligiendo. Después pasamos Canvas a las historias de Instagram o a los grupos para que los compartieran y supieran que íbamos a estar en el puesto 38.

Testimonio kioscos de Maipú 40 años MILAGROS LOSTES - MDZ

¿Creen que los kioscos son solo para el viaje de egresados o tienen un significado más profundo?

No, más allá de lo económico, nos sirvió un montón para unirnos y para fortalecer la confianza. Cada uno tenía un compromiso, también para organizarnos, ser mucho más compañeros

¿Recomiendan esta experiencia a las nuevas generaciones?

Sí, obvio, son recuerdos inolvidables. Sí, es algo hermoso que no te lo olvidas nunca más.