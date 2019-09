La tajante reacción de Rial cuando le nombraron a Beatriz Salomón

Pata Villanueva visitó Intrusos (América) y la charla que tuvo con Jorge Rial y su equipo comenzó con mucha tensión luego de que confesara que no quería ir al programa por el histórico conflicto que Beatriz Salomón tuvo con el conductor, que al escuchar semejante revelación, reaccionó de manera llamativa y criticó duramente a Alberto Ferriols, ex marido de la vedette fallecida.

“Yo acá no quería venir porque no quería estar con él”, le dijo Villanueva a la panelista Marcela Tauro, señalando al papá de Rocío y Morena Rial.

“Estaba enojada con el tema de Beatriz Salomón y yo participaba de ella, que no te quería, obviamente, y la he visto sufrir mucho durante cuatro años”, explicó la exmodelo ante Rial, que la interrumpió para asegurar que quien hizo sufrir a La Turca no fue él, sino su ex marido.

“Fue su marido, lamento que durante cuatro años te hayan contado una versión distinta”, le respondió el conductor a la exmodelo, que también rememoró el juicio que su amiga le realizó a América, Eyeworks, Mario Pergolini, Luis Ventura y Rial por la cámara oculta que salió al aire en Punto Doc en el año 2004, donde se observaba a Ferriols negociando encuentros sexuales con chicas trans a cambio de sus servicios como cirujano plástico.

“Ella estaba muy contenta porque prácticamente lo había ganado, pero después se dio vuelta y pasó lo que pasó, y además estuvo enferma”, comentó la invitada, en referencia al fallo inicial que benefició a la exchica Olmedo y que luego fue apelado.

La actriz aclaró que no le guarda rencor a nadie y remarcó que vio sufrir mucho a Beatriz. Debido a esto, el conductor de América le preguntó si en alguna ocasión le echaron la culpa a quien fue marido de la vedette.

“No sé nada, siempre se habló de lo mismo”, contestó la expareja de Alberto “Conejo” Tarantini sobre el tiempo que pasó con Salomón trabajando en Extinguidas, una obra teatral dirigida por José Muscari, por lo que Rial acotó: “Ah, eso no sabían, qué raro”.

“Era como que no había que venir a Intrusos”, reveló la empresaria, lo que generó otro picante comentario del periodista. “¿Quiénes eran esas? Porque vinieron todas”, disparó Jorge, antes de darle a su invitada la bienvenida oficial al programa.

Salomón falleció el pasado 15 de junio, y desde las redes sociales ha sido uno de los principales apuntados por lo que sufrió la actriz en vida, debido a que fue en su programa en donde vio en vivo la cámara oculta de Ferriols que realizó Punto Doc. Sin embargo, el conductor de América tildó a sus críticos de “trolls”, y reitero que la participación de la vedette y de su marido en Intrusos en aquella polémica emisión fue con total consentimiento de ellos, y que ninguna de las personas presentes en el estudio durante esa noche sabía del contenido del informe que produjo y puso al aire el ciclo periodístico conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin.

Fuente: Exitoína