La sentida revelación de Cris Morena sobre Romina Yan

En un mes se cumplirán nueve años del fallecimiento de Romina Yan. La actriz tenía 36 años cuando falleció y dejó un vació enorme en su familia y en sus miles de fanáticos que la siguieron en sus novelas, la mayoría infantiles.

En esta ocasión, Cris Morena fue a ver Venus, la obra que estrenó su nieto Franco, hijo de Romina, y se mostró muy emocionada al recordar que en el guión hablan de la muerte de una madre y del contacto que logra establecer ella con su primogénito.

En ese momento, la creadora de Casi Ángeles no pudo contener las lágrimas y cuando fue consultada por Confrontados sobre qué le pareció la obra, se emocionó aún más: "Perdón por los anteojos, pero me lloré todo. Es una obra muy fuerte, habla de una mamá que se muere. También me reí mucho, pero me lloré todo. Yo soy muy particular. Está buenísima la obra y él (Franco) está contentísimo".

"Me emocionó porque es el encuentro de un hijo con una mamá. Él es el único que la ve. Me hizo llorar", continuó.

Luego la movilera indagó sobre el aprendizaje que le dejó Romina. A lo que contestó: "Es enorme. Uno no imagino lo que un hijo deja cuando no está. A veces es más fuerte que cuando está. Romina se transformó en alguien inseparable".

"Está continuamente a mi lado y al lado de todos los que la amamos", manifestó Cris Morena con mucha nostalgia. Y concluyó con un mensaje revelador: "Es muy importante para nosotros en cada momento de nuestras vidas. De hecho, hoy antes de venir sentí que hablé un poco con ella".

Fuente: Diario Show