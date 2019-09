La sensual selfie de Antonela Roccuzzo en la gala de los premios The Best

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más lindas del mundo fútbol. La esposa de Lionel Messi lo acompañó a la entrega de los premios The Best y antes de la ceremonia decidió mostrar su look.

La rosarina posteó una imagen en la que se la puede ver un vestido con un sugerente escote y algunos detalles de joyas en sus orejas.

.

Más temprano, tanto la Pulga como su mujer compartieron una imagen del vuelo que los llevó hacia Milan, en donde se realiza la ceremonia de la FIFA. Allí estaban con sus hijos Thiago y Mateo.

Ver esta publicación en Instagram ️ Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) el 23 de Sep de 2019 a las 5:15 PDT

El argentino está ternado como mejor futbolista del año junto al portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus y al holandés Virgil van Dijk del Liverpool.