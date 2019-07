La pregunta del nieto de Carlos Monzón que incomodó a Susana Giménez

En la segunda emisión de Susana Giménez, uno de los invitados fue Agustín, el nieto de Carlos Monzón que soñaba con conocer a la diva y ex pareja de su abuelo.

El chico de 18 años -nieto también de Pelusa e hijo de Silvia- se sentó en el living de Susana para charlar sobre el ex campeón mundial y, de paso, preguntarle a ella algunas cosas de la historia más mediática de su abuelo.

"¡Sos igual a Carlos!", expresó la diva apenas conoció al muchacho. Agustín reconoció que tenía muchas ansias por tener una charla con ella. "Tuve un casting para interpretar a Monzón, pero finalmente quedé para realizar una participación más pequeña. Gracias a eso, hoy estoy acá con vos", dijo el invitado.

Su también admitió que sentía curiosidad por el encuentro. "Me enteré que querías venir y dije 'no puedo fallarle, lo tengo que invitar'. Qué bueno que estés acá. Es increíble el parecido que tenés'", sostuvo la animadora.

Luego, Giménez no evitó hacer alusión a las diferencias que tuvo con Mercedes Beatriz "Pelusa" García, quien era la mujer del boxeador cuando ella se enamoró de él. " Las cosas que te habrán dicho en su casa de mí ", exclamó la conductora y recordó que, hace unos años, pudo disculparse con su mamá. "Cuando lo conocí a Carlos no sabía que era casado. Por suerte, Pelusa y yo nos encontramos acá y le pedí perdón", indicó.

Agustín reveló la confesión que le hizo su madre cuando le preguntó por Susana. "Mi mamá me dijo que la única vez que Carlos se fue de casa fue para estar con vos", contó el joven actor.

Todo el elenco de la serie entra al estudio #MonzonConSusana A Agustín Monzón se le suman @mariacelestecid, Mauricio Paniagua y Jorge Román pic.twitter.com/WOFuLg8Gq3 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 22 de julio de 2019

"Carlos era mujeriego. Nos encontramos en un coctel que hizo la producción de la película. Nos presentamos y él me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio. '¿Por qué me tiene que dar un beso?', dije. Y él (por su novio de entonces) me decía que no me haga problema, que era el campeón. Yo me había enojado, pero después se me pasó", le dijo Susana ante la pregunta de cómo se enamoró de Monzón.

"Empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo. Yo era su compañera, y ahí nos empezamos a ser amigos", agregó la diva, que negó que sea verdad que ellos seguían a los besos luego de terminadas las escenas eróticas de la película. "No, eso no es cierto. Es un mito", aseguró.

La entrevista, con cambio de roles incluido, concluyó con una última pregunta que incomodó a Susana. "¿Te hubiera gustado tener hijos con mi abuelo?", le interrogó Agustín.

"A este chico lo mato...", dijo primero Susana, y luego contestó: "No, mi amor, la verdad no. Él ya tenía muchos hijos y yo estaba a pleno con mi carrera. En bikini, en una revista...". Y para salir del paso, Susana, con humor y entre risas, cerró: "Mejor callate un poquito".

Para ver la entrevista completa, hacé clic aquí.

Fuente: Primicias Ya