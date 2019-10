La legendaria actriz Jane Fonda fue detenida por la policía este viernes durante una protesta contra la crisis climática en las escalinatas del Capitolio. Recordemos que la semana pasada, la ganadora de dos premios Oscar había sido arrestada por el mismo motivo.

La agrupación Fire Drill Fridays, creada por la propia Fonda, informó en su cuenta de Twitter de su detención en el acto de protesta que convocaron, y publicaron una fotografía en la que se ve a la actriz de 81 años esposada y escoltada por agentes de la policía del Capitolio.

El viernes pasado, Fonda fue arrestada en las escalinatas del Congreso en el marco del reclamo contra el gobierno de los Estados Unidos por su falta de compromiso frente a la crisis del cambio climático.

"Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege. Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", afirmó Fonda en el marco de estas protestas.