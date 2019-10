La picante revelación de Luli Salazar sobre la novia de Martín Redrado

Luciana Salazar viene de dos polémicas muy mediáticas. La primera tiene que ver con su interminable pelea con Cinthia Fernández, a tal punto que la rubia se autodenunció en la Justicia y pidió que la investiguen para confirmar si son verdaderas las declaraciones de la bailarina.

Por otro lado, hace unos días se difundieron unas imágenes en donde se la ve junto a su ex pareja, Matín Redrado y a su hija Matilda.

Por esto último, Salazar fue consultada por Intrusos acerca de la relación con Martín y su actual novia, Lulu Sanguinetti.

"No tengo relación con su pareja actual, en su momento quise pero no se pudo. Creo que ella no sabía que él iba a venir a vernos, pero no me corresponde hablar de eso. No fue una cosa mía. Yo sé que hice las cosas bien", sostuvo Luli

"De mi lado está todo muy claro. No volvería con él. Redrado nunca va a ser mi amigo, fue una pareja mía. No podría ser nunca amiga de mis exparejas", expresó Luli.