La nueva película de Quentin Tarantino estrenó su primer avance oficial

Lo nuevo de Quentin Tarantino llega este año y tiene un elenco lleno de estrellas recreando lo que fue el Hollywood de los 60 y 70. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt encabezan Once Upon a Time in Hollywood (2019) y hoy se estrenó su primer trailer.

La película llegará a los cines de USA el próximo 26 de julio y también cuenta con Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Tim Roth, Michael Madsen, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Kurt Russell, Lena Dunham, Bruce Dern, Luke Perry y muchos más.