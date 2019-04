La novia de Sergio Denis rompió el silencio

Luego del que trasladaran a Sergio Denis a Buenos Aires tras haber quedado internado más de un mes en Tucumán, por la fuerte caída que sufrió en el teatro Mercedes Sosa de aquella provincia, Verónica Monti, quien tuvo un romance con el artista, rompió el silencio.

“Voy a ir a verlo si tengo la certeza de que lo voy a ver. Me volvería con el alma vacía y no me lo merezco. Probablemente esté la orden de que no pase", dijo la mujer en Bien Arriba, el ciclo de Carlos Monti, por Radio 10.

“Los hijos me leen y escuchan los mensajes, pero nunca una respuesta. El teléfono de Sergio también está activo. Yo lo quiero y sigo siendo la pareja de él. Sería una picardía la negativa de la familia”, agregó.

Fuente: Diario Show