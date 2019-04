La novia de Sergio Denis quiso visitar al músico pero le negaron la entrada

El Sanatorio de los Arcos de Palermo, centro médico al que Sergio Denis fue trasladado el sábado pasado desde Tucumán, publicó este lunes un parte médico en el que se informó que el músico fue intervenido quirúrgicamente dos veces en los últimos días. "Su compromiso neurológico es de considerable magnitud y su estado general es crítico", reza el comunicado de la clínica.

Verónica Monti, la novia del músico, no había podido ir a visitar al músico mientras estaba internado en Tucumán porque tenía problemas para organizarse con sus hijos y por su mala relación con la familia del artista. Pero ahora que fue trasladado a Buenos Aires quiso ir a verlo.

Antes de ingresar, dialogó con el ciclo Implacables y dijo que en un principio había ido al Fleni porque se creía que Sergio estaba ahí, sin embargo la información era incorrecta. Por ese motivo, este lunes se dirigió a los Arcos de Palermo.

Las cámaras del programa Confrontados mostró cómo Verónica ingresó al centro médico y a los pocos minutos salió. "Fui al segundo piso, donde está la unidad de terapia intensiva. Nos atendieron amablemente y de manera clara y concreta me dijeron que hay una restricción, un impedimento, que está firmado por un juez", relató.

En ese sentido, indicó: "La verdad que es cruel. No sabía nada de esto. Me parece descabellado por completo. Es una locura. Yo planto bandera acá, ya no puedo hacer nada. Cómo puedo ayudar si no puedo verlo. De qué manera puedo intentar conectar con sus sentidos o aportar algo de lo que compartimos para que esté mejor. No puedo venir acá para rezar, para eso rezo en casa".

"Vengo a aportar todo lo que le generé en estos seis meses para que esté mejor. Fueron clarísimos y concretos cuando no me dejaron entrar. No había nadie de la familia", aseguró Verónica.