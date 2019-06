La modelo que sacude las redes con un desnudo total en una iglesia

Are Rojas revolucionó México hace un tiempo al posar totalmente desnuda en una estación de servicio. Y ahora fue por más al generar un verdadero escándalo al hacer una producción de fotos en una iglesia, con una corona de espinas y nada de ropa.

Sin embargo, la morocha hizo un fuerte descargo junto a las osadas fotografías que pusieron los nervios de punta en varios creyentes. "Mi desnudez no ofende a Dios, ¿Cómo es que algo tan natural como su creación misma podría ofenderlo? Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes usan a Dios y una religión para matar, quienes lo usan para manipular masas y para vivir con doble moral", expresó en su cuenta de Instagram..

Are Rojas

"Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes van a misa los domingos y al salir critican a todos, a quienes van a la basílica, pero que al regresar a casa vuelven al alcohol y a la violencia contra su mujer. Mi desnudez no ofende a Dios, ofende a quienes aún no se han atrevido a ser libres y en cambio viven atados a patéticas reglas de etiqueta e hipocresía social", agregó.

Are Rojas

La modelo cosechó más de 30.000 likes con las osadas imágenes en la capilla. "Mi desnudez no ofende a Dios, mi desnudez honra su perfecta creación, la belleza de nuestros cuerpos, la diferencia de los sexos, el disfrute del placer que nos da; que por algo existe la capacidad de poder sentir. Mi desnudez honra la creación misma del ser humano, su esencia", escribió..

"Mi desnudez no ofende a Dios, pero el hecho de que tú lo veas incorrecto y siempre con connotación sexual, SÍ. Con cada acto de odio, engaño, hipocresía, guerra y juicio; crucifican a sus hermanos en una cruz social. Sin darse cuenta están haciéndole a los demás lo mismo que le hicieron a Jesús", completó la Instagramer.

Fuente: Exitoína