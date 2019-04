La millonaria división de bienes que enfrentan Screpante y el Pocho Lavezzi

Separada de Ezequiel Lavezzi, Yanina Screpante empezó a mostrar un alto perfil mediático. Desde el programa Con amigos así, que conduce en KZO el Pollo Álvarez, la modelo lanza munición gruesa sobre el mundo de las botineras.

Durante los ocho años que duró la relación, nunca una pareja tuvo tantos rumores de crisis y de infidelidades. La fama del jugador es la peor. Pero así y todo, pese a sus idas y vueltas, volvían una y otra vez hasta que finalmente se separaron.

Ahora la etapa legal incluye una demanda por división de bienes, o cierta indemnización por lo que Yanina considera "lucro cesante": alega que durante los ocho años que estuvo con Ezequiel, dejó su profesión de decoradora de interiores y modelo para seguirlo por el mundo -ya que jugó muchos años en el exterior- y que postergó sus ambiciones personales para dedicarse a él.

Aunque nunca hubo casamiento, argumenta que quedarse al lado de su pareja implicó no dedicarse a actividades que pudieron significarle una ganancia personal, que ahora a través de un arreglo económico privado o producto de una demanda judicial, su ex deberá proporcionarle.

La propia Screpante al referirse a los motivos de su ruptura con el jugador, dejó entrever los motivos que hoy significan reclamarle por lo que no ganó económicamente estando a su lado: "En los ocho años que estuvimos juntos tuvimos una sola crisis en la que nos separamos tres meses. Creo que esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía", afirmó recientemente en una entrevista.

"Ahora me estoy ocupando de mí. En un punto, antes estuve ocupada en acompañar al otro. Postergué mi carrera de diseñadora de interiores, de modelo, todo por acompañarlo y adaptarme a su vida, en cada país al que iba a jugar. Éramos muy unidos, estábamos todo el tiempo juntos y eso me condicionó en mis proyectos personales. De algún modo era como que trabajaba para mi novio porque le organizaba sus propiedades, me ocupaba de los arquitectos. Era yo la que manejaba todo eso, parece poco, pero era mucho", argumentó.

