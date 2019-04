La joven diosa rusa con la que Johnny Depp planea casarse

Luego de su escandaloso divorcio de Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica, Johnny Depp oficializó su relación con Polina Glen, una bailarina y coreógrafa rusa con la que ya vive en su casa de Hollywood y planea casarse en poco tiempo.

A pesar de la demanda por difamación que Johnny Depp entabló contra Amber Heard, y las declaraciones de la actriz días atrás, donde asegura que el actor le tiró una garrafa, la agarró del pelo y la arrastró, el intérprete se dejó ver con su nueva novia, Polina Glen, a quien conoció en una fiesta a finales de 2018 cuando él estaba de gira con su banda The Hollywood Vampires.

Glen es una bailarina originaria de San Petersburgo, y trabaja en la prestigiosa academia Kreativmndz dance de Los Ángeles, ciudad en la que reside con Depp en su mansión de Sunset Boulevard, en Los Ángeles. Además de tener su propia escuela de danza, la joven también es propietaria de un negocio de té de hierbas.

Según publicó el medio inglés Daily Mail: "Polina ha dicho que se van a casar y que él quiere ir a Rusia para reunirse con sus padres”.

Según una fuente cercana citada por el medio británico, Glen no sabía quien era el actor antes de conocerlo: “Las chicas rusas no lo conocen. No tienen ni idea de los actores y las personas siempre se ven diferentes en persona” añadió.

"Ella es una chica muy trabajadora y está centrada en su propia carrera, y además es una mujer dulce y cariñosa", declaró al Daily Mail otra fuente.

Se dice que el protagonista de Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald vio en Polina una suerte de refugio tras la constantes polémicas que rodean al actor.

Johnny Depp y Polina Glen

"Se encontraron en un momento ideal para él. Johnny estaba de nuevo inmerso en una batalla legal con Amber y de repente conoce a esta chica joven, rusa y hermosa que no sabe ni quién es ni quiere nada de él", dijo la misma fuente al medio inglés.

La pareja ya está comprometida, y Depp planea ir a San Petersburgo para conocer a los padres de su novia, Irina y Guennadi.

Fuente: Exitoína