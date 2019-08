La furia de Militta Bora cuando le preguntaron por su denuncia contra Chano Charpentier

Chano Moreno Charpentier volvió a referirse a la denuncia por abuso agravado que le hizo Militta Bora, con quien estuvo en pareja durante tres meses en 2016. Luego, el programa Implacables le consultó a ella sobre los dichos del cantante, pero no le gustó que le hablaran sobre este tema y se mostró muy furiosa con el movilero que la entrevistaba.

"No hay un tema legal. Hay una denuncia que fue desestimada. La Justicia se pronunció dos veces, ni siquiera se abrió la causa. Ella está buscando que yo la denuncie, pero estoy de acuerdo con que no hay que denunciar a las víctimas… Yo estaba esperando que ella hable. Estoy seguro de que es un invento, no hay pruebas", señaló Chano en el programa Implacables.

Luego, se refirió a su última aparición pública, cuando se enfurió con un cronista que le preguntó sobre este tema: "Utilicé una mala noche para defenderme de algo que no me tengo que defender, porque es un delirio. Ella (por Militta) habló 200 veces y dijo cosas que son mentiras. No entiendo por qué lo hace, no entiendo por qué una persona tiene ese nivel de maldad para inventar algo. Yo estuve con miles de personas que vinieron a mi casa, y tengo excelente relación con todo el mundo".

Ahora bien, ante las declaraciones del cantante, un periodista del programa de El Nueve fue a buscar a Militta. Pero ella no estaba interesada en hablar de la denuncia que le hizo a su ex pareja: "No hablo de esa clase de personas porque (la denuncia) está en la Justicia. No tengo palabras para decir de una persona que ya sabemos cómo es", comenzó diciendo la cantante.

De todas formas, el cronista le informó que Chano había asegurado que la denuncia había sido desestimada por la Justicia. Militta señaló: "Como tantas mentiras que dicen las personas que están mal de la cabeza, que son violentas… Los violadores, golpeadores, acosadores, gente violenta. Hay que hacerle la investigación. Nunca se investigó… Pericias psicológica, análisis de sangre… Ni siquiera se miraron las fotos ni las pruebas. Esa es una noticia falsa… Es una información falsa que lo dije 10 millones de veces, lo dijo su abogado, es falso… Hablá con mis abogados, no quiero hablar del tema, averiguá en la justicia".

Y agregó: "Ya lo aclaré 20 veces en los medios que es falsa esa información. ¿Qué va a decir para cuidar y para tapar? Es como la gente que miente y dice cosas falsas. Me preguntás cosas que dije hace seis meses, es algo re feo lo que me preguntás, a mí me hace mal a la salud. Fui a Tribunales a hacerle juicio a esa persona, no es mentira, él es un enfermo, me hace mal que me preguntes de esto…".

"Andá a preguntarles a las minas que violó, acosó y golpeó, a ellas andá a preguntarles, no me preguntes más a mí de esto. No me preguntes más. Hacele nota a todas las víctimas que le pegó, que acosó y que violó. Es de mal gusto, es de carnicería. La que la pasa mal soy yo, la que fue a los abogados soy yo, la que fue a Tribunales soy yo, y ustedes lo único que hacen es llenar el contenido. Dejen de cubrir a este enfermo, pregúntele a las víctimas, no a mí", cerró, muy enojada, Militta.

La denuncia de la cantante fue realizada el 13 de noviembre del año pasado en el Juzgado de Instrucción 48 del Dr. Eduardo Cubría y se ratificó el 28 del mismo mes pero en el Juzgado de Instrucción 46, ya que Chano tiene allí una denuncia anterior por violencia de género.