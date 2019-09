La frase de Gustavo Cerati que marcó a su hijo Benito para siempre

Benito Cerati fue uno de los invitados de Andy Kustnezoff en su ciclo que sale por Telefe, Podemos hablar, y el músico se animó a contar algunas intimidades de la relación con su padre, Gustavo.

"Teníamos una relación muy linda. Fueron varios momentos y situaciones. Era todo muy relajado en mi casa, no había como una cosa pactada de sentarnos a hablar", sostuvo el artista.

Sin embargo, lo más importante pasó por la frase que lo marcó para el resto de su vida y que tiene que ver con el padecimiento que muchos hijos de grandes figuras poseen, sobre todo si comparten la misma pasión como este caso la música.

“Sí recuerdo que yo estaba muy preocupado con cómo me iba a ir cuando fuera grande e hiciera música. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al síndrome de Lennon y me dijo ‘si hay pasión, no hay error’. Eso es algo que recuerdo”, contó Benito.

Y la enseñanza de Gustavo lo marcó para siempre: "Ahora de grande, después de unos años, rescaté esa frase tan simple y tan emotiva".

Fuente: Primicias Ya