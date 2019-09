La foto de Miriam Lanzoni con el niño que adoptará en Haití

Miriam Lanzoni conmovió a todos cuando hace unos días reveló que estaba lista para adoptar un niño en Haití. "Yo había pedido que sea nena pero en el formulario se equivocaron y pusieron indistinto, creo que fue por algo. Ya tiene más de un año aunque no sé qué será, yo pedí que no tenga más de seis años para que sea más sencilla la adaptación. Yo calculo que en nueve o diez meses se va a concretar", había explicado en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

Y ahora, a pesar que todavía quedan trámites por terminar, la actriz compartió una historia de Instagram con una tierna imagen en la que se la ve junto a su bebé. "Say no More", escribió la ex de Alejandro Fantino.

Miriam Lanzoni junto al niño haitiano que adoptará

"Puedo ser mamá biológica pero siento que hay alguien en el mundo con quien nos pertenecemos. Es lo que me pasó con mi papá", expresó, a la vez que aseguró que la decisión que tomó iba más allá de su relación con Christian Halbinger. "Esto es algo que tiene que ver conmigo, no con la pareja. Por eso continué este camino. Mi novio ahora me conoció con un hijo que todavía no conoce. Él en los hechos va a terminar siendo su papá, lo bueno es que tiene experiencia", agregó.

Fuente: Exitoína