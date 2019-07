La fiscalía pidió 35 años de prisión para Cristian Aldana

El fiscal Guillermo Pérez La Fuente pidió este martes 35 años de prisión para Cristian Aldana, líder de la banda El Otro Yo, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. Fue denunciado por siete víctimas.

En la audiencia del juicio que tuvo lugar el último jueves, el músico se retiró tras cruzarse en varias ocasiones con el presidente del tribunal a cargo de la causa, Rodolfo Goerner. Por el proceso ya pasaron más de un centenar de testigos.

Enterado de la noticia, desde el Penal de Marcos Paz, donde está detenido desde el 23 de diciembre de 2016, Aldana compartió un audio en el que asegura que el juicio por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en siete casos que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N°25 no es un proceso justo, cuestiona el pedido de condena por parte de las querellas, pide a sus seguidores que concurran a las últimas audiencias y sostiene que lo quieren "quebrar anímicamente, psicológicamente y físicamente. Me están torturando y me quieren condenar ya".