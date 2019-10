La enigmática entrevista que hará Alejandro Fantino en Los Ángeles

Sobre el final de Animales Sueltos del miércoles 9, Alejandro Fantino anunció que no iba a estar presente en programa de América ni jueves ni viernes. ¿La razón? "Me voy a hacer una entrevista a Los Ángeles, pero no les puedo contar a quién", les dijo, enigmático, a sus compañeros en pleno vivo.

Finalmente, este jueves el conductor viajó rumbo a California para realizar la nota que lo tendrá en Estados Unidos hasta el domingo. Pero, ¿a quién entrevistará? Exitoína pudo confirmar que el conductor dará el primer paso en su flamante vínculo con Disney, y la nota que grabará será para ESPN con el boxeador Brian Castaño.

El deportista argentino, el ex campeón mundial súper welter de la AMB, perdió su corona por falta de garantías para una defensa obligatoria establecida por la asociación, pero ahora volverá a subirse al ring el próximo 2 de noviembre en Maryland contra Wale Otomoso, con el sueño latente de tener otra oportunidad de ser campeón del mundo.

La idea de la señal es que Fantino le haga una entrevista desde el costado humano, y la gente pueda conocer desde otro lugar al boxeador. Será una nota profunda, con su historia de vida, y que saldrá en los próximos días en ESPN, para toda Latinoamérica, como previa a la gran noche de la pelea. El encuentro entre Fantino y Castaño será en Long Beach.

De esta manera, el conductor regresa al periodismo deportivo luego de que se conozca el contrato que firmó con Disney, que adquirió la señal Fox Sports, y que lo tendrá como una de las entrellas de la pantalla en 2020. Las entrevistas de Alejandro en las madrugadas de TyC Sports con Mar de Fondo, mostrando siempre la faceta más desconocida de los deportistas, marcaron una impronta que luego lo llevaron a la televisión de aire.

