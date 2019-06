La dura anécdota de Barby Franco con su padre alcohólico: "Me puso un arma en la cabeza"

La modelo Barby Franco contó anoche durante su visita al programa Podemos Hablar una dura anécdota de su infancia con su padre alcohólico.

"Desde que tengo conciencia lo vi a mi padre siempre alcoholizado, desde chiquita. Me acuerdo que los sábados y domingos era 'ay, por favor, que no se ponga en pedo' porque agarraba un palo, venía y nos daba. Hasta que en un momento como que sentí la muerte al lado: vino con una calibre .45 y me puso el arma en la cabeza estando alcoholizado", recordó Franco.

Según su testimonio, la violencia era moneda corriente en su humilde hogar en la Villa 21. Contó que su madre había realizado muchas denuncias porque tanto su vida como la de Barby estaban en peligro: "Hasta que en un momento dije: 'No, tengo que hacer yo la denuncia'. Así que fui y la hice. Fue muy doloroso cuando vinieron y se lo llevaron preso".

Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, sobre si en algún momento tuvo una relación pacífica con su progenitor, la modelo respondió: "Nada, es como que no registra nada. Es más, yo me acuerdo que a los 16 años me hice señorita y moría de ganas por ir y contárselo. Era como 'che papá, estoy creciendo, te quiero contar un montón de cosas', y no podía, porque no captaba, no entendía. O le decía 'che, papá, tuve mi primer novio', y nada. También era como muy machista en ese sentido y me golpeaba".

Fuente: Infobae