La drástica confesión del Indio Solari: "No tengo mucha vida por delante"

Por la presentación de su libro Recuerdos que mienten un poco, el Indio Solari dio una entrevista a su amigo y escritor Marcelo Figueras donde detalló cómo estaba de salud y si planea realizar otra "misa".

"En este momento no puedo y tampoco tengo para adelante mucha vida, vamos a pensar que no lo voy a hacer. ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Pero si no llega una medicina nueva que prolongue mi bienestar un ratito más...", dijo.

"No sé si habrá otra misa. El resto del cuerpo soy un pibe de 28 años, el problema es que no genero dopamina y cada tres horas estoy una hora y media que estoy mal, no puedo viajar, encima soy mal paciente", agregó en la nota difundida en la Feria del Libro.

Además, le pegó al gobierno: "Empieza a haber un odio contra el Gobierno por las medidas que está tomando. Pero no previamente. No prevén que esto pueda pasar ¿Crees que Durán Barba es un genio? Es un tonto. ¿Es mago para esas cosas? Vos no te comerías el rosco... Hay gente que está 12 horas sentado para ganarse la comida. ¿Le vas a pedir que cuando para a comerse un pancho lea a Foucault? No. Y eso hace que seamos sojuzgados por intereses que no son lo nuestros. El interés nuestro es que la gente viva bien".

"A la gente le incomoda este gobierno y no sabe por qué, empieza a haber un odio por las medidas que toma pero no prevén que esto pueda pasar. Por más que los maestros de estos ministros sean los mismos que Cavallo o 'El Orejudo'. Van a las mismas universidades a estudiar", dijo.

Fuente: Diario Show