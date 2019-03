En noviembre de 2018, Beatriz Salomón sufría una nueva internación, en esa oportunidad producto de una caída que le provocó la fractura de la cadera por la que debió ser operada. Pero la actriz ya venía sufriendo problemas de salud desde mediados del año pasado, cuando reveló que le hicieron punciones en el hígado. Ahora, la ex vedette le da pelea a una cruenta enfermedad.

Sin embargo, con entereza, Beatriz estuvo presente en el festejo de los 18 años de su hija Noelia. Desde allí, y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, reveló: "Ya me hicieron nueve quimios".

Antes, y en diálogo con Confrontados, el ciclo de espectáculos de El Nueve, había relatado la lucha que viene sobrellevando. "Estoy un poco mejor. Volviendo un poco de esto tremendo que me está pasando. Este lunes me dieron mi novena inyección. Me faltan tres más y después viene un estudio. Te meten en una de esas máquinas para ver si la medicación está dando resultado. Después creo que vienen las pastillas".

"Es muy duro. Es cruento porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas. Entonces quedás en un estado de debilidad tremenda. No tenés ganas de nada, solamente de dormir. Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular", explicó.

Por otro lado, Salomón contó que pudo recomponer bastante la buena relación con Alberto Ferriols, el cirujano plástico con el que estuvo casada, y con el que adoptó a sus dos hijas. Vale recordar que con él quedó inmersa en el escándalo de la cámara oculta en el programa Punto Doc que terminó en una demanda millonaria.

Fuente: Exitoína