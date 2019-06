La desoladora confesión de Adriana Brodsky

Una de las diosas más queridas por todos los argentinos es Adriana Brodsky, quien abrió su corazón con respecto a su relación con los hombres y la actualidad de la farándula. "Me siento más que amada. Me ama la mayoría de gente de este país. Mi familia mis hijos. Lo aclaro porque sino piensan que no me siento amada. Me sobra amor", comenzó.

"Debo elegir mal a los hombres. Hace 27 años que no siento el amor de un hombre. También depende de las ganas que tengas de sentir el amor de un hombre. Hay momentos que tenés ganas porque es una prioridad en tu vida. Es como cuando sos chica que querés ir a bailar, conocer un chico y tener una historia. Pasaron los años y mi prioridad pasa por el trabajo, la familia", agregó en diálogo con El Show del Espectáculo, ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio Urbana.