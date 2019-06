El esposo de Marcela Tinayre y padre de Valeria Gastaldi, cantante reconocida por ser una de las integrantes de Bandana, sufre una grave enfermedad.

La hija del banquero asistió a Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y brindó un crudo relato sobre lo que está pasando su padre.

“Lo que tiene mi papá lo sabe mucha gente del medio y les agradezco que no lo hayan dicho. Es una enfermedad súper delicada y súper cruel con la que empezás a perder a una persona de a poco”, declaró la invitada del programa de Ángel de Brito.

“Es una realidad que es así, estamos cuidándolo. Es fuerte la situación porque es la persona que me tuvo en brazos”, sostuvo Valeria, que no quiso brindar detalles específicos de la enfermedad que padece su papá.

La cantante también se refirió a las declaraciones de Marcela Tinayre, que había evitado hablar de su situación sentimental, uno de los motivos por el que fue más consultada durante el último tiempo, ya que en uno de los almuerzos que condujo por el reposo de su madre, confesó que recibía varias propuestas y mensajes “hot”. En ese momento, dio a entender que estaba soltera, pero luego no quiso dar más detalles de su vida íntima. “Se puede decir que estoy sola y no estoy sola. Es una situación complicada que tengo en este momento en mi vida, de la que no voy a hablar”, aclaró la conductora de Net TV en aquel entonces tras su revelación.

“Marcela es muy natural. Nos hablamos un montón por el tema de mi papá. Yo lo cuido mucho y nos distribuimos las tareas con ella. Lo que nos está pasando es shockeante y muy fuerte”, expresó Gastaldi.

"Mi hermano (Rocco) convive con él, papá vive con Marcela. Yo lo llevó a veces a mi casa para sacarlo un poco, para pasear. Viven juntos y lo cuidan", cerró Valeria su testimonio.

La hija de Mirtha Legrand conoció a Gastaldi en 1998, tras separarse de Ignacio Viale, su primer esposo y padre de Nacho y Juana. El 24 de agosto de 2001 nació su hijo en común, Rocco. En el año 2017, el banquero salió a desmentir rumores de crisis.