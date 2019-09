La contundente razón por la que la novia de Fantino podría dejar al conductor

La modelo Coni Mosqueira hizo una tremenda revelación sobre su novio, Alejandro Fantino, y el miedo que ella tuvo al conocerlo y la posibilidad de dejarlo en caso de que él retome uno de sus tantos formatos que realizó en televisión.

Si bien aseguró que no siente celos cuando lo ve con otras mujeres y que existe una confianza mutua, la mujer de veintiséis años aseguró que cuando lo conoció creía que él era un infiel empedernido, por lo que empezó su relación con una profunda negación respecto a que esta prospere a lo largo del tiempo, y que finalmente terminó sorprendida.

“Somos muy sinceros y tenemos una relación sana. Ambos confiamos. Tampoco nos revisamos las redes sociales ni los teléfonos. Yo creo que si empiezas a revisar celular es porque sospechás de algo, si pasa eso, ya se rompió algo en la pareja”, explicó la rubia en diálogo con el portal Ciudad Magazine, pero terminó confesando que gran parte de la seguridad existente entre ambos se debe a que el periodista conduce un programa de política y no un formato que lo obligue a estar rodeado de vedettes, actrices y otras modelos.

“Tal vez, si hubiera seguido con su Animales Sueltos viejo no estaría con él. No soy celosa, siempre y cuando no haya situaciones que me hagan serlo. ¡Y en ese programa sí estaba rodeado de mujeres, no lo hubiese aguantado!”, indicó Mosqueira.

El ciclo periodístico que conduce Fantino por la pantalla de América abarca temas de actualidad relacionados con la coyuntura de la Argentina, pero la composición del mismo fue variando con el tiempo. En 2009, Animales Sueltos había comenzado como un programa deportivo, y luego dio un giro abrupto en 2011 con la inclusión de vedettes como panelistas para así hablar de temas de interés general y algunos tópicos íntimos o sexuales.

En 2016, el programa del periodista volvió a cambiar para enfocarse de lleno en la política con la incoporación de Eduardo Feinmann, Sergio Berensztein y Jorge “El Turco” Asis, y si bien ha habido muchos cambios y polémicas dentro del panel, este formato se mantiene hasta la actualidad.

Este año Fantino y su producción estrenaron un nuevo ciclo dentro de Animales Sueltos llamado Animales de calle, pero debido a la corrida cambiaria y devaluación del peso ocurridas tras las elecciones primarias del 11 de agosto, decidieron pegar un volantazo.

Si la actualidad política sigue igual de candente, Coni no tendrá por qué preocuparse respecto a quienes rodean a su novio, pero es posible que se enciendan las alarmas en el 2020, ya que no será un año electoral y en un programa camaleónico como el del periodista de América puede pasar cualquier cosa

Fuentes: Exitoína y Ciudad Magazine