La confesión sexual de Marcelo Tinelli a Pablo Granados en la ducha

Pablo Granados publicó en su cuenta en Instagram un nuevo "reportaje a calzón quitado", en el que entrevista a diferentes figuras del mundo del espectáculo en la ducha. En esta ocasión, su invitado fue Marcelo Tinelli.

El conductor aceptó la propuesta de su compañero y no tuvo problemas en hablar de diferentes temas en la entrevista. Granados publicó un adelanto del video, que se verá completo el lunes en ShowMatch, en el marco del primer "especial de humor" del programa de El Trece.

"Dios piensa apagar el universo y te da la posibilidad de tener una última cena: ¿dónde la tenés? ¿Con quién comés? ¿Qué comés? ¿Y qué música escuchás?", le preguntó Granados a Tinelli, mientras lo ayudaba con el shampoo.

Con algunas dudas, el conductor pensó su respuesta y dijo que le gustaría que su "última cena" sea con Mick Jagger y Gabriel García Márquez. Su plato elegido sería una milanesa con papas fritas y la música "Honesty", de Billy Joel.

La pregunta que dejó boquiabierto a Tinelli vino después. Granados involucró a Guillermina Valdes y dijo: "Tu mujer te pide una noche de trío…" Pero el vicepresidente de San Lorenzo lo interrumpió: "Dejate de joder".

"Te dice que podés traer a quien quieras", le indicó Granados. Fiel a su estilo, con mucho humor, le hizo un gesto a Tinelli como para que tuviera en cuenta que él estaba disponible.

Pero Tinelli no anduvo con vueltas: "No se lo permitiría. No me hagas decirlo porque conmigo no va. ¿Hay que ser moderno y hacer un trío? No me gusta… Soy celoso, no me gustaría. Ni con vos, ni nadie. En serio te lo digo".