La compositora de More Rial: "Quiere silenciarme, me amenazó"

La carrera musical de More Rial arrancó llena de polémica. Su primera canción, Hello Baby, fue denunciada por plagio. La cantante Stephy Ayala, quien trabaja como compositora de la flamante artista, aseguró recientemente que a ella se le adeuda el dinero por la composición de cinco canciones.

Ayala contó que More le envió una carta documento por hablar públicamente de la deuda y por revelar los nombres de siete canciones que ella compuso para la mediática.

"Está re loca, no sé qué quiere. En realidad el que me está haciendo esta jugada es su manager, Christian Manzanelli. Ella me dijo ‘Christian dijo que te va a hacer algo por haber dicho el nombre de los temas’", aseguró Stephy en diálogo con RatingCero.com.

¿Qué te debe actualmente More Rial?

- Quedaron pendientes cinco temas, que no me los pagó. Me los hizo escribir al pedo y no me los pagó. Obviamente que no los puede usar porque ya los registré a mi nombre.

¿Te envió la carta documento por adelantar los nombres de los temas?

- Claro. Y quiere que limpie su imagen. Y que no diga que me debe plata. Quiere silenciarme. Hasta me amenazó por mensaje de texto.

¿Vas a realizar alguna acción legal al respecto?

- Sí. Ya estoy hablando con mi abogado. Quise hacer todo bien. Pero ella se cagó en todo. Así que yo también.