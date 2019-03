Semanas antes de morir, Fabián Matus, hijo de Mercedes Sosa, habló de su rol en la Fundación que creó tras la muerte de su madre en el 2009.

"Mi hija Araceli también canta. Este va a ser el último año que yo hable de la Fundación de mi madre. Ahora va a empezar a hablar Araceli. Ya no quiero más. Me quiero retirar de lo administrativo y Araceli va a ser la responsable de la Fundación. Yo no tengo tiempo. Araceli es una persona hermosa, es suave", había dicho Fabián en una entrevista con Radio Zonica.

Este viernes, el mundo del folclore quedó conmovido tras la confirmación de la muerte de Fabián Matus, de 60 años, hijo de la cantante Mercedes Sosa y Oscar Matus. El deceso se produjo en la madrugada del viernes y fue confirmado a través de la red social Facebook de su primo Claudio.

"Un dolor infinito nos envuelve a la familia: el primo Fabian ya descansa al lado de su mamá, de mi madre, de la abuela Ema, de la tía Olga, de su Papá Oscar y del Abuelo Tucho. Que la muerte sea parte de la vida no significa que uno la asuma así de simple. Hasta siempre Fabi, que tu alma descanse en paz", escribió Claudio en su perfil.

Fuente: Diario Show