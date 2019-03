La carta que Natacha Jaitt le escribió a su hija hace 15 años y nunca le entregó

Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, compartió en sus redes sociales parte del contenido de una carta que su madre le escribió en 2004 y que nunca le entregó.

En aquel entonces, ella era una niña de nueve años y se quedó en Rosario bajo la tutela de su padre, mientras que la modelo había decidido viajar a España para probar suerte en los medios y logró entrar al reality Gran Hermano. Gracias a su popularidad en el ciclo, años después regresó a la Argentina como una reconocida actriz.

"Revisando las cosas de mamá encontré una carta, del año 2004, cuando ella fue a España y la aceptaron en Gran Hermano", contó en un móvil en El Diario de Mariana, que dio acompañado de su tío Ulises. "Decía que todo lo que había hecho ella era por mí. Que se había ido hasta España para cumplir nuestro sueño, de tener una casa y estar bien. Me decía que me amaba, entre otras cosas", reveló sobre el contenido del manuscrito.

"Imaginate yo, que nunca recibí esa carta. Ahora que me la arrancaron y no la tengo, la encuentro. ¿Cómo le voy a decir yo a mi mamá que la amo, o que la extraño, o que le doy la razón en algunas cosas en las que por ahí estaba enojada, o discutí con ella, en momentos que no sabía lo que ella sentía? Sin embargo, ahora no la puedo tener, no puedo hablar con ella, no puedo decirle cuánto la amo, no la puedo abrazar", lamentó la joven que hoy tiene 20 años.

Después de contarlo en televisión, Antonella compartió con sus seguidores en las redes sociales una foto con parte del texto que dice la carta inédita que su madre le escribió hace 15 años y que recién descubrió los últimos días.

"Hija: ¡Felices fiestas! Hijita, te amo. Día a día le agradezco a Dios tu existencia. Que los sueños que tenemos juntas se nos hagan realidad…", dice parte de la carta que la modelo le escribió a su hija mayor.

Antonella, por su parte, posteó una foto junto a su tío Ulises Jaitt, con quien estaba de vacaciones en Brasil cuando se enteró de la noticia del fallecimiento de su madre. Allí, le dedicó un posteo en el cual le habla a su madre y hace referencia a su hermano menor, Valentino, por quien Ulises se está disputando la tenencia con Mariano Yospe, hermano de Adrián Yospe, padre fallecido del niño.

"Me dejaste un hombre fuerte. Lo criaste, cuidaste y enseñaste a ser el gran hombre que es hoy. Gracias, gracias… Desde tu partida estamos destruidos, no dormimos ni descansamos esperando que se haga justicia, pero él se puso los pantalones de papá y salió a defendernos, cuidarnos y a darlo todo para que seamos felices. Hoy estamos más juntos que nunca, los tres, como siempre hubieras querido, nos damos fuerza y luchamos entre los dos para que nunca nadie manche tu memoria. Gracias infinitas por dejar una parte de vos en nosotros. Te sentimos más cerca que nunca y te juro mamá que no vamos a descansar hasta saber la verdad", escribió Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt.