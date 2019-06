La bizarra producción de fotos de Rihanna para una exclusiva entrevista

Recientemente, Rihanna fue proclamada como la artista más rica del mundo, según un relevamiento de la revista Forbes. La fortuna llega a los 600 millones de dólares y una carrera de éxitos que van más allá de lo monetario. Tiene nueve Grammys en su haber, diez fragancias propias, una linea de lencería, una linea de ropa para LVMH. Y batió un récord: fue la primera mujer negra en ser la cara de Dior.

Ahora, fue la protagonista de la portada de la revista Interview con una producción de fotos exclusiva donde contrapuso una imagen muy bizarra, la cantante enfundada en un tapado blanco con una máscara del mismo color.

Con todo eso en su haber, la artista posa desafiante y cuenta que ella no descansa nunca.

"No dejo las cosas sin terminar. Si trabajo todo el día en una reunión, luego me voy a la 1 o 2 am y vengo a mi casa con un grupo pequeño de gente y sigo trabajando hasta las 5 o 7 am", contó.

Además dijo que no tiene una rutina para dormir , sino que lo hace cuando puede y comparó su carrera como artista y empresaria.

"Yo solía estar en un estudio durante tres meses sin parar hasta que el álbum salía. Ahora es como un carrusel. Un día hago moda, el otro lencería, el otro belleza y luego música. Es como tener un puñado de niños a cargo y tener que hacerte cargo de todos ellos", resumió.