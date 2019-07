Kate Rodríguez contó cómo su padre abusaba físicamente de ella

Después de haber estado seis meses en Panamá, la modelo regresó a la Argentina. Recordemos que la modelo realizó una participación en El Marginal 3 como sicaria y su intención es seguir explorando esa faceta actoral.

Ahora, en diálogo con Ciudad.com, Kate habló de su oscuro pasado, y de cómo la terapia la está ayudando a salir adelante con los traumas que le generó.

"Estaba haciendo terapia, en una época en que estaba bastante sola, y el psicólogo me recomendó tener un perro, más que nada como un apoyo emocional. La compré por Internet de un día para otro, me gustó y la compré. Viajo y hago todo con ella", contó sobre su gran compañía, su perrita Coco. Además, aseguró que continúa con la terapia porque aún tiene "muchas cosas para sanar".

"Yo vengo de una familia religiosa, de padres pastores evangélicos, con todo lo que eso conlleva. Con mandatos como que había que llegar virgen al matrimonio y hacer las cosas bien, cosas que quedan en la cabeza pero no te hacen bien, porque no vivís con libertad ni a pleno. Pero, por ejemplo, según la religión que siguen mis padres la Biblia dice que "a los hijos hay que pegarles con vara de hierro y no morirán" para educarlos. Por suerte no le hicieron caso a la vara de hierro… Pero en Centroamérica pegarle a un niño o darle una paliza es normal", contó Kate, quien luego detalló que los castigos que le propiciaban dejaron marcas indelebles en su cuerpo.

"Eran palizas muy heavy metal, pero como me pegaban de chiquita, desarrollé un odio, una bronca, un carácter muy de acero. Recuerdo que no me permitía llorar, que no me iban a ver llorar y los ponía peor, porque me aguantaba la paliza callada, sin gritar ni nada. Me pegaban muy fuerte y todavía tengo heridas de esas palizas. Pero ellos creían que esa era la disciplina que me tenían que dar. Me quedaron cicatrices en las rodillas, en lo brazos, las piernas, tengo algunas en el codo. No me acuerdo cómo fueron, pero recuerdo que me pegaban con un látigo", contó.