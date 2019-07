Justin Bieber mostró su "dentadura de diamantes" y encendió la polémica

Justin Bieber suele ser noticia por sus escándalo. Sin embargo esta vez, el cantante acaparó la atención de sus fanáticos por una particular nueva adquisición: una dentadura de diamantes.

Con una selfie publicada en Instagram el cantante mostró la joya que incorporó, una tendencia entre raperos que cada día se impone más. La foto, que ya tiene más de 4 millones de likes, generó muchos debates.

Recordemos que Justin no está atravesando un buen momento personal. En marzo, la revista People confirmó que el cantante está recibiendo ayuda por la depresión que sufre. Además, el medio estadounidense informó que su situación anímica no tiene nada que ver con la relación con su flamante esposa, Hailey Baldwin.

Debido a la depresión, Bieber decidió parar un tiempo con su carrera. "Leí muchos mensajes que decían que querían un nuevo álbum. Hice una gira durante toda mi adolescencia. Y a comienzos de mi década de los 20, me di cuenta -como ustedes habrán notado en mi última gira- que no estaba contento", escribió en un sentido mensaje. "No lo merezco y tampoco ustedes lo merecen. Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira".