Julián Weich destapó la tensa interna de "La banda del Golden Rocket"

En los 90, la novela La banda del Golden Rocket causó furor entre los más jóvenes y de allí surgieron figuras como Julián Weich, Adrián Suar, Diego Torres y Fabián Vena.

Este fin de semana, Weich habló de aquella recordada ficción y encendió la polémica: “En la época de La banda del Golden Rocket, yo era como un outsider porque entré después, pero estaba con Diego Torres, Fabián Vena, Adrián Suar. Era un hervidero de egos”.

Julián Weich habló sobre la lucha de egos dentro de "La banda del Golden Rocket"

Además, en el ciclo radial Modo Sábado, Julián afirmó: "No me metía a competir con ninguno, como entré después a la banda fue como ‘que se maten ellos’. No es que la banda era un gran ego, era el ego lógico de la época donde había únicamente televisión".

Fuente: Diario Show