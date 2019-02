Hace 50 años The Beatles tocaron juntos por última vez, en vivo, el famoso rooftop concert o en español, concierto de la azotea en Apple Corps, en Londres. Godoy Cruz rememorará ese hecho y hará un homenaje hoy en la terraza del Cine Teatro Plaza (Colón 27).

La banda mendocina tributo Apple tocará, desde las 19, los éxitos del cuarteto formado por Paul McCartney en el bajo, John Lennon y George Harrison en las guitarras y Ringo Starr en la batería.

Además, ese 30 de enero de 1969 también se sumó el pianista estadunidense Billy Preston, quien participó en la grabación del álbum por invitación de George. Allí, el sorprendido público disfrutó algunas canciones de su nuevo álbum, Let it be, sin anuncio previo, publicidad ni convocatoria de prensa, lo que constituyó un hecho sin precedente en la historia musical.