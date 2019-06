Juan Martín Del Potro habló de su relación con Sofía "Jujuy" Jiménez

La presencia de Sofía "Jujuy" Jiménez en el palco vip del Abierto de Roma fue el dato que confirmó su romance con Juan Martín Del Potro. Hace meses que había fuertes rumores que anunciaban su relación sin embargo ninguno de los dos hizo declaraciones.

"La verdad, estamos ahí. Tratando de ver qué onda. Conocernos bien. No sé qué pasará más adelante. Fui a un viaje a acompañarlo, disfruté muchísimo de verlo romper esas canchas, pero no sé qué pasará", expresó la modelo en su última una nota televisiva.

Luego de las palabras de la mediática, también habló el tenista. Tras caer en los octavos de final de Roland Garros, el tandilense conversó con "Los Ángeles de la Mañana" y se refirió a su romance.

"Con Sofía estamos bien. Me fue a ver al torneo de Roma, que también me fue bien, me trajo suerte", declaró Del Potro. Y agregó: "Está todo bien, gracias".

El movilero de Ángel de Brito destacó que a "Jujuy se la ve muy enamorada" y el deportista contestó: "Pregúntenle a ella".

Por último, tras la consulta del periodista de si estaba en pareja, Del Potro concluyó: "Ya lo dijo ella, además… Déjenme que llegué después de dos meses y me quiero ir a Tandil".

