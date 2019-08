Juan Garfunkel desmintió a su padre y destruyó a Victoria Vannucci

Con una explosiva reaparición en las redes sociales, Matías Garfunkel sorprendió con una denuncia contra su ex esposa, Mariana Gersztein, por una supuesta violencia contra Juan, uno de los hijos que tienen en común. Pero ahora, quien quedó en el centro de la polémica es Victoria Vannucci, de quien se separó a principios de año.

"Después de tantos años sin aparecer públicamente me vi en la obligación de hacerlo ya que mi ex mujer ( No Victoria Vannucci la cual es una excelente madre y llevo separado 8 meses), esto es acerca de Mariana Gersztein, Sergio Gersztein y el padre Jorge Gersztein que están", escribió el empresario en el primero de sus cuatro mensajes (bastante desprolijos desde la redacción). "Pscicológico y físico a mi hijo Juan Garfunkel el cual está aterrado y vive amenazado no solo por ellos sino también por mi hija mayor Ariana Garfunkel la cual le dice que si hace una denuncia ella llama a la policía para decir que es Juan el que proporciona los golpes...."

Además de afirmar que a su hijo hijo le habían "partido un cuadro en la cabeza", el ex de Vannucci conclutó: "Habré cometido infinidad de errores en cuestiones empresariales. Pero siempre he sido y soy un excelente padre que sufro en silencio desde hace años el impedimento de contacto por parte de la familia Gersztein".

Tras leer todo esto, Juan se creó una cuenta de Twitter y le respondió. "Infinidad de errores familiares también.. me parece que aún mas que empresariales. Te cagaste la vida viejo formando una familia con esa playboy berreta", lanzó apuntando contra la modelo.

Juan además habló con Lio Pecoraro, el periodista de Todas las Tardes, el ciclo de El Nueve. "Mi papá no puede tomar una decisión propia, Vannucci lo trata de estúpido todo el tiempo. Ella es una mujer bastante histérica con la que no se puede tener una conversación razonable", aseguró el joven, que además desmintió los episodios de violencia que relató Matías.

"Mi papá me bloqueó, no tengo ningún tipo de comunicación", contó y reveló que "Vannucci me amenazó al decirme que no iba a poder pisar mi casa si no cumplía con determinados términos. Uno de ellos era denunciar a mi mamá".

