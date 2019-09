Juan Acosta también la panquequeó: "Alberto Fernandez es una persona honesta, sincera, que no chorea"

Juan Acosta siempre se mostró como un defensor de las política de Cambiemos. Pero la dura derrota que sufrió el arco político en las PASO lo llevó a reflexionar sobre el futuro del país, al punto de que este fin de semana se animó a aseverar que bajo el probable mandato de Alberto Fernández podría tener "más laburo".

En la misma línea de Luis Majul, o más el más reciente panquequeo de Mirtha Legrand, el cómico se mostró disconforme con las políticas del oficialismo, de quien remarcó las promesas incumplidas en los últimos cuatro años.

A la hora de calificar a las anteriores administraciones, Acosta recordó que "con Cristina tenía la sensación de que llegaba a fin de mes, pero iba al Disco y la caja de Havanna subía. No podía ahorrar, pero llegaba. Con el único que ahorré fue con Menem, fue con el único que gané plata. La gente que está en una situación difícil no piensa en Cristina o en Macri, creo que el 80 por ciento piensan que les solucionen cosas en la vida. Yo creo que cuando ganó Macri probablemente también estaban buscando una respuesta", agregó.

Sin embargo, se mostró con renovadas esperanzas frente a un posible gobierno de Alberto Fernández: "Voy a tener mas laburo, a mí el macrismo no me da laburo. Hice un trabajo para el museo del humor y se dijeron muchas cosas, se distorsionan las cosas. Yo creo que con Alberto, hasta por una cuestión de piedad, quizás me va a llamar".

"Yo creo que Macri no cumplió un montón de cosas y por eso no lo votaron, no sé si mintió. Tal vez lo que creyó que era de una manera y no lo fue. Lo primero que dijo es que iba a bajar la inflación, la subestimó. Acá es el único lugar donde estamos desesperados por comprar un dólar", dijo.

"No me importa que sea Macri o sea Alberto, primero creo en la república y creo en la democracia. La alternancia es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Yo le creo a Alberto, es una persona honesta, sincera, que no chorea. Me cae bien", cerró.

Fuente: diariopopular.com.ar