Jorge Rial destapó en vivo una interna de Intrusos

Jorge Rial volvió a estar al frente de Intrusos tras un faltazo que dio el jueves enviando un mensaje desde una clínica.

Fiel a su estilo frontal, tras salir al aire con la cortina musical de programa de espectáculos, un segundo antes de que comience a hablar Rial quedó sorprendido por la irrupción del tema Traicionera, de Sebastián Yatra. "Me voy a la mierda", lanzó el conductor entre risas."Del Pozo (el director de Intrusos) aguantó los trapos hasta donde pudo... Voy a contar lo que pasó...", anunció.

"No me pongas vos esa cara de orto todo el tiempo por la música. Les voy a contar cómo fue. Hay una pelea con Ana (productora) que es fanática de Sebastian Yatra por sus hijos, y me quería poner la música de él para salir. Y le dije si haces eso me quedo atrás y no salgo. Entonces le dije a Del Pozo que por la nomenclatura del SAT (Sindicato Argentino de Televisión) el que manda es el director. Me dice: 'dejame que negocie'. ¿Qué negocio? te estoy diciendo que manejas vos y me responde 'olvidate'. Salgo y a los dos segundos estaba Yatra al aire. Una locura esto", relató divertido.

"¡Del Pozo qué cagón que es!" agregó Jorge para delirar al director. Después quedó en evidencia que todo se trató de una suerte de paso de comedia ya que Guido Zaffora, panelista y notero del programa viajó a Bogotá para precisamente entrevistar al cantante colombiano.