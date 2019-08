Jorge Lanata hizo un fuerte editorial el domingo en su ciclo televisivo, "Periodismo para todos", contra Mauricio Macri y las medidas que tomó ante la derrota en las PASO.

El periodista dijo que se equivoca en querer cambiar en tres meses lo que no hizo en tres años. Muchos creyeron ver un cambio de rumbo en el pensamiento ya que había revelado que votó a Macri en 2015.

Sin embargo, en una extensa charla con el ciclo "Pamela a la tarde" que conduce Pamela David dejó en claro cuál es su postura ante la coyuntura política y social de la Argentina.

¿Criticaste al gobierno como nunca antes?

Muchas veces hicimos críticas al gobierno. Lo que me parece es que la estrategia del gobierno de querer dar en tres meses lo que no dio en tres años es equivocada. Tendrían que preguntarse por qué perdieron, esa es la historia.

Arrancaste diciendo por qué lo van a votar si están peor que antes...

Lo dijimos antes también. Esa era la pregunta alrededor de la elección. ¿Por qué podría ganar y quién lo votaría estando peor? Sí, claro.

¿Por qué creés que dieron estas medidas?

Van en dos sentidos. Por un lado, tratar de amortiguar el efecto de la devaluación y por otro lado tratando de acomodar la situación de la gente pensando en los votos. Las dos cosas.

¿Es tarde?

Va a ser muy difícil para el gobierno remontar la elección. Hay mucha diferencia. Todo puede pasar. Esto es Argentina. Me parece difícil.

¿Te molestan cuando te critican porque ahora hablás mal del gobierno?

Yo me peleé con todos los gobiernos de Alfonsín para acá. Me da igual. Yo hago mi laburo. No estoy pensando si cae bien o cae mal. Para nada. Digo lo que pienso realmente. Si no, para qué estoy ahí.

¿Este gobierno tuvo blindaje mediático?

No, creo que eso le pasa a todos los gobiernos cuando son oficialistas. Le pasó al kircherismo que tuvo su propia prensa, es más, la compró. Estos tipos tuvieron prensa a favor pero también es cierto que el ambiente empresario no colaboró con Macri, para nada. Es una opinión parcial, por decirlo así.

¿Era más complicado antes que ahora la crítica?

Creo que ahora con la aparición de las redes hace que muchos microclimas se trasladen a los medios masivos. De golpe ves un noticiero que lo ven un millón de personas hablando de un Twittter que tiene 500 seguidores. No se entiende cómo lo amplifican. Se creen que las redes es la opinión de la calle. Y en verdad es la opinión del microclima no de la calle.

¿Eso genera esas opiniones como panqueque?

Sí, obvio. En su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo, lo volvería a hacer ahora sin duda. Eso no quiero decir que yo no pueda criticar a Macri.

¿Lo volverías a votar?

Frente al kichnerismo, sin duda. Si hubiera otra opción seguramente no, pero no la había tampoco.

¿Cómo puede volver al kichnerismo?

Va a volver como le pasó siempre al peronismo: con muchas contradicciones internas. En algún momento va a ver una pelea, ponelo entre comillas, entre Alberto y Cristina, eso se va a terminar expresando.

¿Hay temor por tu parte?

No, cero. Nosotros estuvimos 12 años trabajando con el kirchnerismo. Nos peleamos, fuimos, volvimos, volverá a pasar lo mismo, no vamos a cambiar la manera de pensar por esto. Para nada.

Fuente: Primicias Ya