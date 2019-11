Joaquin Phoenix habló de las chances de protagonizar una secuela de Joker

Guasón se ha transformado en una de las sorpresas de Hollywood del año al conquistar una millonaria taquilla a partir de una propuesta tan crítica como ultraviolenta. La enorme actuación de Joaquin Phoenix es sin dudas el punto clave de la fortaleza de la película. Por ese motivo, los fans desde ya están esperando una secuela, y el protagonista se encargó de afirmar que hay fuertes chances.

En una entrevista para Los Angeles Times, Phoenix reveló que la posibilidad de una segunda parte es algo que tiene en mente desde que el rodaje del Joker daba sus primeros pasos, y comentó: "Mucho antes del estreno e incluso antes de pensar si la película podría o no ser exitosa, empezamos a hablar de secuelas. Incluso en la segunda o tercera semana de filmación, yo estaba diciendo: 'Todd, ¿podés empezar a ver el tema de una continuación?' Realmente hay mucho por explorar. Yo lo decía en tono de broma, pero no era un chiste".

En la misma entrevista, el director Todd Phillips también habló de posibles continuaciones: "Lo único que hablamos es de que si alguna vez llegáramos a hacer una segunda parte, y hablo en potencial porque de momento no la estamos haciendo, no podría ser simplemente un film loco y salvaje sobre el payaso príncipe del crimen. Eso no nos interesa. Deberíamos procurar que tuviera en su temática una resonancia similar a la lograda en la primera".

Al referirse al éxito del largometraje, Phillips concluyó: "Creo que la razón por la que hizo tanto ruido es por lo que sucede por debajo de la trama. Muchos films giran alrededor del chispazo, pero esta película se detiene en observar la pólvora. Si pudiera capturar eso mismo de un modo real, creo que sería muy interesante".