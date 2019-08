Jésica Cirio: "Me la creí, todo se me escapó de las manos"

Jésica Cirio contó cómo fue su adolescencia y el momento que decidió alejarse de su madre e irse a vivir con su novio, con apenas 16 años, para dar comienzo a su vida en boliches y los primeros pasos en el medio.

"Fui perdiendo el foco, me perdí yo y perdí el contacto con mi mamá… No hablé con ella durante un año. Era muy chica, demasiado para ver cosas tan terribles. Me rodeaba gente fatal, mala, oscura. Un adolescente es vulnerable y curioso. Tuve contacto con todo, pero jamás al límite", contó la modelo en una entrevista para la revista Gente.

Fue entonces cuando fue en busca del éxito, trabajar durante todo el día y sobreexponerse en los medios: "Me la creí, me llevé el mundo por delante. Soberbia y sobreexpuesta a cualquier precio… Todo se me escapó de la manos".

La actual mujer de Martín Insaurralde y madre de Chloé reconoció que en ese entonces tocó fondo, incluso comenzó a sufrir alopecia areata (repentina pérdida del cabello): "Sentí que tanta popularidad de golpe me había quemado".

Pero el peor momento fue cuando su padre reapareció mediáticamente en su vida para reclamar una casa familiar: "Eso terminó de detonar mi angustia. Me recluí. Mi ego se desplomó. Engordé y hasta sufrí antropofobia. Si lograba salir a la calle, no quería que la gente me mirase".